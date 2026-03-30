Julio César Rodríguez se despide de CHV entre lágrimas, regalos y rumores de futuro

El animador Julio César Rodríguez se despidió de Chilevisión entre abrazos, lágrimas y regalos que dejaron más de un comentario en el mundo del espectáculo.

Sus compañeros organizaron una cena en su honor que rápidamente se convirtió en noticia por la emotividad y los símbolos que marcaron la jornada.

La celebración tuvo lugar en su propia casa, donde alrededor de 50 miembros del equipo del matinal compartieron asado, cócteles y recuerdos que revelaron la fuerte conexión entre Rodríguez y su equipo.

El momento más comentado llegó cuando le entregaron nada menos que una gaviota del Festival de Viña del Mar como reconocimiento, un gesto que sorprendió a muchos y levantó aplausos en redes.

"Fue súper bonito que él recibiera este galardón tan importante", comentó el periodista Gino Costa, dejando en evidencia la emoción que se vivió.

Andrea Aristegui, por su parte, sumó elogios y emoción: "Fue un regalo muy bonito, genial y divertido", destacando la intensidad de la jornada que combinó lágrimas, abrazos y conversaciones que parecían pendientes desde hace tiempo.

Aunque su salida de CHV ya está pactada para el 31 de marzo, Julio César Rodríguez mantiene en suspenso cuál será su próximo destino en la televisión, mientras los rumores sobre su posible salto a otras señales continúan multiplicándose.

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