Julio César Rodríguez revela por qué no asistirá a la Gala de Viña 2026: “Me llamaron y pensé que era una estafa”

La antesala de la Gala de Viña 2026 ya empieza a sacudir el mundo del espectáculo, y dos de sus protagonistas más polémicos no se guardaron nada. José Antonio Neme y Julio César Rodríguez revelaron polémicos detalles: mientras uno contó cómo lucirá en la alfombra roja, el otro no dudó en explicar por qué no piensa poner un pie en el evento.

En un nuevo episodio de Por qué tenía que decirlo (Yuly), el conductor de Mucho gusto no pudo escapar a la inevitable pregunta sobre el Festival: “A todo esto, ¿por qué no vas a la Gala?“, le lanzó Neme.

La respuesta de JC fue directa y sin filtros: “Porque no me gustan las galas, no me gustan las alfombras rojas”, confesó. “Sólo cuando las he tenido que animar”. Neme, como todo buen provocador, le retrucó: “Yo te invito y tú vas”, refiriéndose a la cita del próximo 20 de febrero.

Las razones de JC

Julio César Rodríguez no se guardó nada y reveló uno de los motivos por el cual rechazó la invitación.

“Me llamaron, me llamó un joven, Claudio”, comenzó, dejando en claro que la voz del productor era tan grave que “pensé que era una estafa carcelaria”. Recordó el momento exacto: “Porque me llamaron por teléfono y me dijeron (con voz grave): ‘Hola, Julio César Rodríguez, ¿cómo estás? Soy Claudio, de la organización de la Gala, no escantaría que asistieras con nosotros’“.

Y como buen bromista, agregó: “Pero para ir tienes que primero ir al cajero automático”.

Volviendo a la seriedad, JC aclaró que su negativa no es caprichosa: “Me invitó Claudio y le dije esto mismo: ‘yo he ido sólo cuando la animo, no iré’”, y remató explicando que “estaré en otra ese tiempo”, dejando claro que no es por vacaciones, sino por compromisos laborales en su propio canal, CHV.

El ejecutivo además adelantó que Contigo en la mañana no se trasladará a Viña del Mar durante la semana del Festival; sólo los equipos móviles estarán presentes.

“El año pasado tuvimos buenos resultados quedándonos en Santiago con un buen panel”, explicó, y anticipó que este año el panel estará compuesto por figuras como Fran García-Huidobro y Danilo 21.

