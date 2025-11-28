Julio César Rodríguez responde Mauricio Israel “Una de las 100 mil hue... que me pueden importar menos”

El explosivo descargo de Mauricio Israel contra Julio César Rodríguez el pasado domingo en Primer Plano sigue dando de qué hablar en todos los rincones de la farándula. Lo que parecía un momento más en la pantalla se transformó en polémica en programas, podcasts y redes sociales. Incluso, JC se refirió al tema en su propio espacio, ¿Por qué tenía que decirlo?, que realiza junto a José Antonio Neme.

En diálogo con su dupla, Rodríguez no dudó en apuntar directamente sobre la reacción de Israel la cual -según el comunicador- no fue un ataque improvisado, sino un cálculo estratégico pensado al detalle por el polémico periodista.

"Sabía que atacarme a mí era una estrategia, porque iba a ser noticia en todos lados... cambiaba el foco de todo. Él sabía que yo estaba afuera y que no estaba a cargo del programa, nunca estoy a cargo de los contenidos, pero ahora ni siquiera de programación porque estaba afuera. Cuando él se manda el show, sabía que yo estaba afuera de Chile", reveló JC.

Pero la polémica no queda ahí. Julio César dejó claro que espera tener un cara a cara con Israel para ponerlo frente a su comportamiento, y también para defender a su familia de insinuaciones que considera inaceptables.

"Yo voy a hablar con él, me lo voy a topar, no sé si una conversación. Sin cámaras, sin nada, tengo hartas cosas que decirle, de cómo él actúa. Su actuar es bien matonesco, por eso quiero hablar de eso con él, porque dijo 'yo podría hablar de tus hijos'. ¿Qué tiene que hablar de mi hijo? Ese día mis dos hijos estaban en mi casa", disparó Rodríguez.

Además, JC quiso desmarcarse de cualquier polémica sobre la aparición del hijo “oculto” de Israel en televisión, afirmando que ni le interesa ni tiene relación con las decisiones del periodista.

"¿Tú crees que me levanto en la mañana y pienso en Mauricio Israel? ¿Tú crees que me interesa Mauricio Israel? Es una de las 100 mil hue... que me pueden importar menos en la vida", cerró.

