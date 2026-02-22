Julio César Rodríguez responde con dureza a director de Viña por competencia televisiva

El animador Julio César Rodríguez respondió con dureza a los dichos del director ejecutivo del Festival de Viña del Mar, Daniel Merino, en medio de la competencia televisiva que marcará el horario estelar.

El conflicto surge porque Chilevisión emitirá un programa de humor en paralelo al certamen, lo que podría enfrentar en rating a Bombo Fica con Stefan Kramer durante la primera noche del festival.

Según consignó Página 7, Rodríguez respondió en el matinal Contigo en la Mañana, donde cuestionó la idea de competencia directa y planteó que el público puede disfrutar múltiples opciones.

“Quizás podemos ver a los dos. Quizás la gente va a tener que elegir entre ver a Gloria Estefan y Bombo”, señaló el conductor, enfatizando que el televidente tiene el control del rating.

El animador defendió a Bombo Fica, calificándolo como “el gran humorista de Chile”, destacando el cariño y respeto que el público le tiene, independiente de otros espectáculos.

Rodríguez elevó el tono al dirigirse directamente a Merino, acusándolo de hablar de él en conferencias de prensa y calificándolo de “mala onda”, en un mensaje que evidenció la tensión entre ambos.

La polémica se produce en la antesala del inicio de Viña 2026, que se desarrollará hasta el 27 de febrero, en un escenario donde la competencia televisiva por el rating promete ser tan intensa como los shows del escenario.

