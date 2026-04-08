Julio César Rodríguez llegaría a Mega tras su renuncia en Chilevisión: tendría 3 proyectos en el canal

Tras cerrar su ciclo en Chilevisión, el animador Julio César Rodríguez ya tendría un pie dentro —y varios proyectos bajo el brazo— en Mega.

La polémica fue revelada por Juan Andrés Salfate en el podcast “Hoy se juega”, donde aseguró que el periodista aterrizará con todo a Mega.

"Entra a Mega. Ya está listo". Pero eso no es todo, ya que además vendría con tres apuestas listas para el mismo canal.

Sobre qué hará en pantalla, Salfate señaló que JC "va a estar en un programa satélite del nuevo reality, Volverías con tu Ex 2", aclarando además que este espacio "no tiene que ver con estar en el programa, sino que se desprende del encierro".

Además, el presentador de televisión informó que el comunicador también volvería al terreno donde mejor se mueve: el late show (formato de televisión emitido en horario nocturno). Según el propio Salfate, será "hecho a su medida", lo que anticipa un formato totalmente adaptado a su estilo.

Y como si faltara algo, fuera de cámaras Rodríguez asumiría un rol clave en decisiones internas: "Se viene con un cargo de 'Julio te parece esto que vamos a hacer. ¿Qué hacemos?' (...) un cargo como de asesor creativo senior frente a todos los movimientos del canal".

Finalmente, Salfate cerró la puerta a su regreso a un matinal, bloque donde marcó presencia durante siete años en Chilevisión.

PURANOTICIA