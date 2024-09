Julio César Rodríguez fue víctima de encerrona en Maipú: es el cuarto asalto de este tipo que sufre

El animador de televisión Julio César Rodríguez reveló este martes una violenta encerrona que sufrió de madrugada en la comuna de Maipú de la capital.

Según narró el periodista en su matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, al realizar una maniobra de viraje cuatro sujetos encapuchados y armados, lo amenazaron y robaron sus pertenencias.

"Fue una situación media ridícula, porque pensé que me saludaban. Vi la pistola y me bajé al tiro", relató. No fue golpeado, pero contó que "me apuntaron todo el tiempo con la pistola en la cabeza. Vi la pistola y me dije para qué voy a acelerar".

Rodríguez también contó que es el cuarto asalto de este tipo que sufre, aunque “de las otras tres me había liberado".

