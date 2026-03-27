Julio César Rodríguez enciende rumores tras aparecer en La Red: ¿nuevo golpe televisivo?

Julio César Rodríguez volvió a sacudir el mundo de la televisión con un movimiento que no pasó desapercibido. A días de su salida definitiva de Chilevisión, el periodista apareció nada menos que en las instalaciones de La Red, canal que hoy sobrevive sin programación propia y en medio de una profunda crisis.

Pero lo que realmente encendió las alarmas fue su misteriosa publicación en redes sociales, donde dejó entrever algo más que una simple visita.

"He pasado varias horas durante los últimos días en La Red", escribió JC, junto a imágenes desde el interior del canal, desatando una ola de especulaciones sobre su próximo paso profesional.

Lejos de quedarse ahí, Rodríguez lanzó una reflexión que muchos interpretan como una señal clara de interés. "No logro entender cómo un canal de televisión con tanto potencial, con tremendos estudios y tan buena técnica esté prácticamente botado en el olvido. Es cuestión de tiempo para que vuelva a nacer. Ojalá así sea", agregó Rodríguez, dejando la puerta abierta a un eventual rol en la resurrección de la señal.

Cabe recordar que La Red arrastra una crisis desde 2021, con despidos masivos, denuncias por sueldos impagos y una parrilla prácticamente inexistente, basada solo en contenido envasado. En ese escenario, la aparición de Julio César no parece casual y en la industria ya hay quienes creen que esto podría ser el inicio de un inesperado regreso del canal.

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