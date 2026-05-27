"Estábamos solteros": Belén Soto rompe el silencio y confirma antiguo romance con el doctor Cristián Arriagada

El nombre del médico Cristián Arriagada —viudo de la recordada Javiera Suárez— se ha tomado la agenda de la farándula nacional en los últimos días. Luego de que se hiciera pública su nueva relación con la modelo Kika Silva, comenzaron a destaparse antiguos y desconocidos romances del cirujano con distintas personalidades del espectáculo. Ante la ola de especulaciones, la actriz Belén Soto decidió salir al paso y enfrentar los rumores.

En una conversación con la periodista Camila Campos para el programa Zona de Estrellas, Soto confirmó que existió un vínculo amoroso entre ambos, el cual habría tenido lugar en el año 2020, coincidiendo con un breve quiebre temporal de la actriz con su ahora exesposo, Branko Bacovich.

Sin embargo, la intérprete fue tajante en desmentir las versiones que apuntaban a que este romance se superpuso con el noviazgo que Arriagada mantenía en ese entonces con Daniela Nicolás.

“Solo para aclarar y evitar especulaciones. Con Cristián compartimos hace muchísimos años, en un momento en que ambos estábamos solteros”, enfatizó la actriz, restándole dramatismo a la situación.

De acuerdo con sus declaraciones, el encuentro fue sumamente pasajero y dio paso a un vínculo sano que se mantiene hasta la actualidad. “Fue algo más que breve y, desde entonces, nuestra relación ha sido únicamente de amistad, cariño y respeto todos estos años”, señaló.

Finalmente, Belén Soto aprovechó la instancia para enviar buenas vibras a la nueva pareja del espectáculo, desmarcándose por completo de las polémicas actuales que rodean al médico.

“Me alegra sinceramente verlo feliz, y tanto a él como a Kika, les tengo muchísimo cariño. No tengo nada más que agregar sobre una situación del pasado que no tiene relación con el presente y que honestamente, no me involucra. Les deseo lo mejor a ambos”, cerró.

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