Julio César Rodríguez dio declaraciones sobre su futuro en televisión: “A un paso de llegar a un medio importante…”

Tras la bullada salida de Julio César Rodríguez en Chilevisión, los rumores no han parado: muchos lo dan prácticamente instalado en Mega, pero la verdad es que, oficialmente, todo sigue en duda.

Eso sí, el propio animador encendió aún más la polémica, con declaraciones a The Clinic, donde dejó entrever que el anuncio es inminente. “Estoy a un paso de llegar a un medio importante de Chile que también es multiplataforma, y eso es precisamente lo que me encanta”, lanzó JC.

Pero ojo, porque Rodríguez no piensa aterrizar en silencio ni en un rol secundario. Muy por el contrario, dejó clarísimo que su próximo movimiento viene con ambición doble. “Al medio al que llegue no solo lo haré como conductor de TV, sino también en un cargo que implique desarrollar las capacidades como ejecutivo que desarrollé en CHV. Donde llegue, lo haré pisando esas dos áreas”, señaló el comunicador.

Y no es menor: hasta hace apenas días, no solo era uno de los rostros más visibles del canal, sino también director de programación, moviendo los hilos detrás de cámaras y apostando fuerte por una parrilla marcada por el contenido en vivo.

Recordemos que hace pocos días, Juan Andrés Salfate, echó más leña al fuego en el podcast de Juega en Línea, donde prácticamente dio por cerrado el trato con Mega. Según dijo, Rodríguez no solo llegaría, sino que ya tendría proyectos en carpeta. “Va a estar en un programa satélite del nuevo reality, Volverías con tu Ex 2”, aseguró.

Eso sí, aclararon que será “un programa que no tiene que ver con estar en el programa, sino que se desprende del encierro”.

Y como si fuera poco, el animador también estaría listo para volver a un terreno que muchos extrañaban: el late show. Según trascendió, tendrá “un programa para él, que es un late, hecho a su medida”.

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