Julio César Rodríguez defiende a Camila Nash tras burlas por sus comentarios en entrevista en México: "Ella no lo está diciendo de agrandada"

Hace pocos días que la modelo, Camila Nash, fue bastante criticada tras sus comentarios en una entrevista en México, donde aseguraba que ella en Chile era "bastante famosa", además de hablar con acento del país azteca, el cual lleva casi tres años viviendo allá.

"Soy muy famosa en Chile, entonces al tomar la decisión de venirme acá a Ciudad de México, dejé un montón de privilegios pues y estuvo re loco porque nadie me conocía", aseguró Nash en ese entonces.

"Me piden fotos en la calle, me saludan, pues me conocen muchísimo y quizás pienso yo que inconscientemente si yo ya necesitaba un break de toda esa atención porque sí tiene cosas muy padres, también se pagan bastantes costos de ser súper famoso", agregó.

Ahora, la ex Calle 7, conversó con Primer Plano, para defenderse de las burlas que ha recibido durante estos días.

En el espacio farandulero de conversación, Pablo Candia, panelista invitado del programa, le dijo: "¡El ridículo que estás haciendo, tu payaseo!", añadiendo que Nash "se pasó tres pueblos" con sus dichos.

"¡Eres enfermo de cara e' palo! Si te gusta, bien. No te gusta, tu pedo", respondió Camila.

Bajo este tenso momento, Julio César Rodríguez, animador del espacio, intervino para defender a Nash, con quien recordemos tuvo una relación sentimental.

"La reacción tan violenta de la gente es inadecuada. Alguien puede decir que está siendo un poquito egocéntrica, pero la violencia del hate es preocupante", partió diciendo.

"Que esté siendo noticia acá, que se esté comentando en todos los portales, le da la razón a ella, que es famosa", agregó el periodista.

"Yo me colgué de la fama de Camila para entrar gratis a la discoteque. Ella me integró a esos lugares. Ella ya era conocida, le abrían paso y todo lo que dice es verdad. Nunca pagamos una entrada, siempre la hacían pasar y le daban mesa", recordó JC.

Finalmente, Rodríguez cerró reiterando el respaldo a su expareja, agregando que: "Ella no lo está diciendo de agrandada. ¡Era súper famosa!... No es que esté inventando que era famosa. Era conocida cuando vivía acá", cerró.

