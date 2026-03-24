Julio César Rodríguez adelanta su salida y desata un nuevo escándalo en Chilevisión: “¡No quiere más!”

El terremoto en Chilevisión suma un nuevo capítulo y no precisamente tranquilo. El animador Julio César Rodríguez habría decidido dar un portazo antes de tiempo, adelantando su salida del canal en medio de promesas que —según dicen— nunca fueron tan reales.

Según reveló Luis Sandoval en "Que te lo digo" (Zona Latina), el conductor y director de programación no quiso esperar ni un día más y movió las piezas a su favor: ya no se iría el 13 de abril, sino que su adiós definitivo quedaría fijado para el 31 de marzo.



"En forma voluntaria, habría solicitado a la plana ejecutiva del canal, es decir a los argentinos... Julio César habría solicitado adelantar su salida de Chilevisión. ¡No quiere más!", aseguró.

Pero eso no es todo. Sandoval fue más allá y dejó en evidencia lo que muchos comentaban por lo bajo: que la supuesta permanencia de Rodríguez era puro humo. “Que no se iba a ir, que se quedaba como rostro… ¡Mentira!”, lanzó sin filtro. “Julio se va de Chilevisión... Y el 13 de abril no será su fecha de salida, sino que se habría adelantado para el 31 de marzo. Es decir, le queda esta semana y adiós”.

Por su parte, el propio Rodríguez bajó un poco el tono —aunque no desmintió el caos— y confirmó en "¡Hay que decirlo!" que su última aparición en "Primer Plano" será el domingo 29 de marzo, marcando así el cierre de una etapa que, al parecer, termina con más tensión que nostalgia.

La renuncia de JC ya había sacudido al canal hace semanas, poniendo fin a una relación de 13 años.

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