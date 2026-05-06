"Envidiosa y superficial": Cuco Cerda destroza a Adriana Barrientos tras polémicos dichos sobre su relación con Daniela Aránguiz

Lo que comenzó como un debate de panel en Zona de Estrellas terminó en una guerra abierta. La panelista Adriana Barrientos encendió la mecha al cuestionar públicamente los motivos detrás del romance entre Cuco Cerda y Daniela Aránguiz, sugiriendo que el interés del ingeniero comercial es puramente estratégico.

Durante la emisión del programa, Barrientos lanzó una ácida teoría sobre la pareja, planteando un escenario hipotético donde Aránguiz fuera una desconocida:

"¿Qué pasa si la Daniela Aránguiz fuera una enfermera de la Universidad Católica que trabaja en la Clínica Alemana y no es famosa? ¿Tú crees que el Cuco Cerda estaría pololeando con ella?", cuestionó la panelista.

A pesar de que Camila Nash intentó defender a Aránguiz, destacando su belleza natural y personalidad, Adriana reafirmó su postura, asegurando que el estatus económico es el factor determinante: "Cuco Cerda está pololeando con Daniela Aránguiz millonaria y famosa, no estaría pololeando con ella si fuera la chica de Mekano y que al día de hoy tuviera la vida de, por ejemplo, Ruth Gamarra".

La reacción del aludido no se hizo esperar. Cuco Cerda fue directo al hueso para desmentir las acusaciones de Barrientos, señalando que los comentarios de la "Leona" solo reflejan su propia mentalidad.

"Cuando alguien cree que una relación pasa por fama o plata, en el fondo está hablando desde su propia forma de ver los vínculos", sentenció el ingeniero.

Cerda fue enfático en señalar que su conexión con Aránguiz trasciende lo público: "Yo estoy con Daniela por lo que es en lo privado, como mujer, no por lo que proyecta".

Para cerrar la controversia, el hermano del ex Gran Hermano no escatimó en descalificativos hacia la opinóloga, marcando una distancia ética entre su realidad y lo que se dice en televisión:

"Y ahí es donde se nota la diferencia entre opinar desde fuera a vivir una relación de verdad. Adriana es envidiosa, superficial y en realidad no espero nada bueno de ella", finalizó.

PURANOTICIA