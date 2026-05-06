Catalina Vallejos regresa al Miss Universo Chile 2026 tras polémica eliminación

Catalina Vallejos vuelve a encender la polémica en el Miss Universo Chile 2026. La influencer, que había sido bajada sin contemplaciones por la comuna de La Reina por un supuesto “incumplimiento de obligaciones”, reapareció contra todo pronóstico y se metió nuevamente en la competencia.

Sí, porque la ex chica de “Calle 7” no se quedó de brazos cruzados y logró reinsertarse tras ganar el repechaje realizado este martes, dejando a varios con la boca abierta.

Desde la propia organización no dudaron en subir el tono épico del momento: "Las segundas oportunidades sí existen", publicaron en Instagram para confirmar su regreso.

Pero eso no es todo. Ahora, en un giro que suma más comentarios, Vallejos representará a la comuna de Pucón, dejando atrás el conflicto que la sacó del certamen en primera instancia. Y no fue la única en volver: Scarlette Hermosilla (Lo Barnechea), Jopi Flores (Antártica) y Javiera Pino (Huechuraba) también aseguraron su continuidad.

Con este inesperado remezón, el Miss Universo Chile ya calienta motores para el próximo 9 de mayo, fecha en que se presentarán las 30 candidatas que competirán por llevar la banda nacional al escenario internacional.

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