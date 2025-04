Julio César Rodríguez aclara rumores sobre posible salida de Chilevisión para irse a Mega: "Mi decisión es súper personal"

En el último capítulo de Hay que decirlo, surgió la conversación de los rumores sobre la posible salida de Julio César Rodríguez de Chilevisión.

El contrato del periodista con el canal terminaría este año, por lo que según dicen, el comunicador podría irse a Mega.

Bajo esta línea, el programa de farándula se contactó con Rodríguez, donde aseguró que "es mentira, estoy en Chilevisión hasta diciembre".

LAS DECLARACIONES DE JC

"En CHV estoy en un proceso de renovación desde hace harto rato, que es natural. Este año partió antes, porque yo, generalmente, siempre negocio cinco o seis meses antes de irme. Es un tiempo que estimo conveniente por si no hay interés. El canal me llamó muy temprano este año y en eso estamos", reveló el panelista de Contigo en la mañana.

También, aclaró que "esa reunión que fui el otro día, que es efectiva, estaba pactada hace tres, cuatro semanas atrás. No tiene que ver con la salida de Carlos (Valencia) o Juan Pablo (González) como se especulaba".

"Esto es una cuestión lógica de ver si me quedo en Chilevisión, si me tengo que ir a otro canal, o voy a descansar unos meses, que también me lo he planteado", agregó Julio César Rodríguez.

En relación con los rumores que aseguraban que Mega le habría ofrecido 40 millones mensuales, el periodista informó que: "No hablo de los contratos privados... o de cuánto ganamos, no me parece que sea correcto... Lo que sí tengo que decir es que la cifra que se especula es incorrecta"

"Mi decisión es súper personal, no tiene que ver con José Antonio, ni con Fran, ni con Carlos, ni con Mega, ni con Chilevisión. Y claro que es noticioso si tú llegas o te vas" agregó Julio César, quien descartó su salida por el momento.

"Estamos recién en abril. Imagínense, qué voy a hacer yo en ocho meses navegando por la vida si todavía no pasa nada", cerró.

POSIBLE DUPLA CON JOSÉ ANTONIO NEME

Por otro lado, pero en la misma conversación, se refirió a una posible dupla de un programa con José Antonio Neme.

"Estaba la idea de un canal de hacerlo, a lo mejor es una buena idea, en el podcast nos ha ido súper bien, entonces, hay un interés, pero eso tampoco es condicionante del canal" manifestó JC.