Julián Elfenbein es internado en una clínica de Santiago y se desconoce su estado de salud

El animador de televisión Julián Elfenbein generó preocupación en el mundo del espectáculo tras ser internado durante la noche de este miércoles en una clínica privada de Santiago.

Hasta el momento, no se han informado las razones de su ingreso ni se ha dado a conocer un diagnóstico sobre su estado de salud, por lo que sus seguidores y la industria televisiva permanecen atentos a cualquier actualización.

Desde Chilevisión señalaron que no emitirán declaraciones sobre la situación del comunicador y confirmaron únicamente que mantiene un contrato vigente con la estación hasta fines de este año. Actualmente, Elfenbein no cuenta con nuevos proyectos al aire tras el término de Cuánto vale el show.

Asimismo, la familia y el círculo cercano del conductor, de 53 años, han optado por mantener silencio ante las consultas realizadas por la prensa.

Julián Elfenbein cuenta con una trayectoria de tres décadas en la televisión chilena, período en el que también ha enfrentado importantes episodios relacionados con su salud:

2004: Fue diagnosticado con un tumor cerebral y posteriormente se sometió a una intervención quirúrgica mientras participaba en Acoso textual .

2018: Sufrió un infarto agudo al miocardio , por el que debió ser internado de urgencia y posteriormente tuvo una recuperación favorable.

Problemas lumbares: Recibió tratamiento por una hernia en el nervio ciático , situación que lo llevó a consumir analgésicos para poder cumplir con sus compromisos laborales.

Respecto de este último problema de salud, el propio Elfenbein había relatado públicamente la complejidad del tratamiento al que debió someterse para continuar trabajando:

"Fui muy medicado durante todo el 2024 para poder cumplir con los programas que hice. Fue muy difícil para mí trabajar en base a tramadol y pregabalina todos los días. Son remedios muy fuertes. Era la única manera".

Por ahora, no existe información oficial sobre las razones de la actual hospitalización ni sobre la evolución del animador. Los medios y sus seguidores permanecen a la espera de un parte médico o de algún pronunciamiento de su familia que permita conocer mayores detalles sobre su estado de salud.

PURANOTICIA