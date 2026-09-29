Anuncian fecha del Festival del Huaso de Olmué 2027 y abren convocatoria para la competencia folclórica

La Ilustre Municipalidad de Olmué informó que ya se encuentran disponibles las bases oficiales de la Competencia Folclórica del LVI Festival del Huaso de Olmué 2027, dando así inicio al proceso de postulación para autores, compositores, solistas y agrupaciones que deseen ser parte de esta tradicional celebración de la música y las expresiones de raíz folclórica nacional.

De acuerdo con las bases, podrán participar propuestas originales e inéditas, correspondientes a distintas expresiones de la música tradicional chilena. El plazo para la recepción de los temas se extenderá hasta el lunes 16 de noviembre de 2026, a las 17:00 horas, siendo este el plazo establecido para la postulación.

Posteriormente, el jurado preseleccionador tendrá plazo hasta el 27 de noviembre de 2026 para dar a conocer los ocho temas que participarán en la competencia. Asimismo, los temas seleccionados podrán ser difundidos públicamente a partir del 9 de diciembre de 2026.

El LVI Festival del Huaso de Olmué se desarrollará los días 14, 15, 16 y 17 de enero de 2027, en el Parque El Patagual de la comuna de Olmué, escenario que nuevamente recibirá esta tradicional celebración de la música y el folclore chileno.

Las personas interesadas podrán conocer en detalle los requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en las bases, además de realizar su inscripción a través de:

La invitación es a revisar las bases oficiales y ser parte de la Competencia Folclórica del LVI Festival del Huaso de Olmué 2027, contribuyendo a mantener vivo el patrimonio musical y las tradiciones de nuestro país.

PURANOTICIA