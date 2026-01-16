Julián Elfenbein aclaró rumores de adicción y explicó su ausencia en televisión

Julián Elfenbein volvió al centro de la atención mediática luego de que surgieran rumores sobre una presunta adicción a medicamentos, los que habrían motivado su salida de pantalla. Las versiones comenzaron a circular tras comentarios de Jordi Castell, quien cuestionó conductas de algunos rostros televisivos y deslizó la existencia de problemas de adicciones en el medio.

“¿Por qué no hablamos de las adicciones de otros animadores?”, lanzó Castell, sin entregar nombres directos, dando pie a especulaciones que rápidamente se expandieron en el mundo del espectáculo.

El tema fue abordado en el programa Que te lo digo, donde su conductor, Sergio Rojas, decidió aclarar el rumor y apuntó directamente al origen de las versiones. “El comentario que circulaba era que Julián Elfenbein tenía problemas de adicciones y que por eso no podía asumir un programa. Era un rumor conocido, pero nadie se hacía cargo”, afirmó.

Ante la polémica, el espacio recordó declaraciones del propio Elfenbein, quien ya había explicado su estado de salud. El animador detalló que enfrenta desde hace más de un año y medio una hernia al nervio ciático, lesión que le provocó dolores intensos y lo llevó a consumir analgésicos de alta potencia como tramadol, además de medicamentos inyectables.

Según explicó, estos fármacos le generaron efectos secundarios que afectaron su lucidez y bienestar general, razón por la cual decidió suspenderlos, aun cuando el dolor persistía. Elfenbein descartó tajantemente cualquier adicción y aclaró que su ausencia en televisión se debe exclusivamente a su proceso de recuperación.

De esta forma, el animador buscó cerrar las especulaciones y reafirmar que su prioridad actual está puesta en su salud.

