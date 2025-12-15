Julia Fernandes rompe el silencio y revela la verdadera razón de su quiebre amoroso: “No parecíamos pareja”

Julia Fernandes volvió a sacudir las redes y esta vez lo hizo hablando sin filtros de su fallida vida amorosa. La modelo brasileña rompió el silencio sobre el abrupto término de su última relación, un romance que apenas alcanzó a durar tres meses y que, según ella, nunca fue lo que parecía.

Fue a través de sus propias redes sociales donde la ex chica reality decidió contar su versión de los hechos, dejando en evidencia que el quiebre no fue por falta de intentos, sino por una relación que jamás logró despegar.

De acuerdo a lo consignado por Página 7, el detonante habría sido la ausencia total de gestos básicos de afecto.

"Siempre fuimos muy amigos, viajábamos como amigos, nos reíamos como amigos y no parecíamos pareja", señaló.

Con el paso del tiempo, Julia fue notando que la situación no tenía vuelta atrás. Según relató, su entonces pareja evitaba cualquier tipo de cercanía física, una señal que terminó por apagar cualquier ilusión romántica.

"No le gustaban los toques, ni los besos. No le gustaba dar la mano", explicó, dejando claro que la falta de conexión emocional fue un golpe duro y definitivo.

A pesar del desencanto, Fernandes aseguró que la ruptura se dio sin escándalos ni peleas. Incluso reveló que su ex retomó una relación pasada, algo que —según ella— confirmó que nunca hubo un amor real entre ambos.

"Merecen estar juntos, dos personas que se aman tienen que estar juntas", concluyó, cerrando el capítulo con una mezcla de resignación y dardos indirectos.

