Julia Fernandes enfrenta duras críticas tras mostrar su rostro después de polémico procedimiento estético

Julia Fernandes volvió a encender las redes, pero esta vez no por un reality show, sino por su rostro. La ex chica reality brasileña decidió mostrar a sus seguidores el antes y después de una intervención estética que dejó a muchos entre sorprendidos y críticos.

En su Instagram, Fernandes publicó un video que documenta todo el procedimiento: desde su llegada a la clínica hasta la salida del lugar. Según explicó la doctora a cargo, aplicaron toxina botulínica en frente, entrecejo y las famosas “patitas de gallo”, mientras que bioestimuladores de colágeno y elastina se encargaron de tensar la piel de las ojeras. La especialista incluso señaló que se trata del tratamiento conocido como el “famoso espermio de salmón”.

Durante la sesión, mientras le inyectaban estas sustancias por todo el rostro, Julia se mostró tranquila y comentó: “Esto no duele prácticamente nada y el procedimiento es rápido, cómodo y seguro”.

ANTES

DESPUÉS

Las críticas que no se hicieron esperar

Pero como era de esperar en el mundo de la farándula digital, no todo fueron elogios. Al mostrar los resultados finales con filtros, Julia Fernández se enfrentó a un aluvión de comentarios críticos: “Deberías mostrar los cambios sin maquillaje ni filtros”; “Que los resultados se muestren sin maquillaje ni filtros, muestren la realidad por favor”;



“Deberías mostrar los cambios sin maquillaje, tal cual eres”, fueron algunos de los reclamos de sus seguidores.

Hasta ahora, la modelo brasileña no ha dado ninguna declaración sobre las críticas, dejando que la polémica siga creciendo en redes y generando un intenso debate sobre estética, filtros y expectativas en el mundo de la farándula.

