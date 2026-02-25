Juanes conquista Viña 2026 y se lleva Gaviota de Plata y Oro en una noche inolvidable

La noche de este miércoles 25 de febrero, Juanes brilló con fuerza en el escenario del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde recibió la Gaviota de Plata y la Gaviota de Oro tras una ovación cerrada del público de la Quinta Vergara.

Vestido completamente de negro y acompañado de su inconfundible guitarra blanca, el colombiano repasó sus mayores éxitos ante una Quinta repleta que coreó cada canción de principio a fin. La energía fue constante, con momentos de euforia y otros de profunda emoción.

Uno de los puntos más altos de la noche fue el dueto junto a Mon Laferte, con quien interpretó “Fotografía”, desatando el canto masivo del público en una presentación cargada de complicidad y sentimiento.

El artista también sorprendió al incluir “Loca”, del grupo chileno Chico Trujillo, haciendo bailar a toda la Quinta en un guiño especial a la música local.

Visiblemente emocionado, Juanes agradeció el cariño del público: “Que belleza, que lugar tan hermoso”, expresó desde el escenario, para luego rematar con un sentido “muchísimas gracias”.

Una presentación sólida, cercana y potente que confirmó su conexión intacta con el público chileno.

