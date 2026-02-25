Juanes confiesa sentir un "profundo respeto" por el escenario del Festival de Viña del Mar

Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes, abordó en conferencia de prensa lo que será su presentación en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde será el número principal de la cuarta noche del certamen.

El destacado músico colombiano se presentará en el escenario de la Quinta Vergara, el mismo que lo viera brillar por primera vez el año 2003, justo cuando comenzaba a despegar su carrera en solitario con éxitos como «La Camisa Negra».

"Yo siento un profundo respeto por este escenario de Viña del Mar", recalcó varias veces el artista cafetero, quien también aseguró que "estamos viendo" la posibilidad de subir invitados al escenario viñamarino, como por ejemplo la chilena Mon Laferte.

"Ahorita lo estamos viendo, vamos a ver qué pasa. Ojalá que se pueda y si no se puede, pues estamos ahí con el público", expresó el cantante de «Me enamora».

También tuvo palabras para referirse a las nuevas generaciones de artistas, encabezados por Bad Bunny: "Yo personalmente celebro que la gente más joven, que está haciendo música, está buscando en las raíces cómo enriquecerse", comentó.

Vale hacer presente que Juanes abrirá a eso de las 21:45 horas la cuarta noche del Festival de Viña del Mar, en una jornada que tendrá en el humor al transformista Asskha Sumathra y a la banda argentina de cumbia romántica, Ke Personajes.

