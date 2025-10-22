Juan Pedro Verdier se sincera sobre su reconciliación con Karen Paola: "Una explosión de amor"

Luego de su polémica separación a principios de año, ahora, el comunicador Juan Pedro Verdier se sinceró sobre su reconciliación con la cantante nacional Karen Paola.

Verdier, quien se encuentra dentro del reality de Canal 13, Mundos Opuestos, en una conversación con Cooperativa, habló sobre su reencuentro por videollamada con la artista, donde hablaron desde el encierro del programa, mientras que ella está en su casa.

"Cuando pude hablar con ella, toda esta tensión se transformó en una explosión de amor y decirle lo mucho que la extrañaba", señaló Juan Pedro.

"Siento que a ambos nos pasó un poco lo mismo, que fue como la necesidad de que el otro supiera que nos queríamos mucho y teníamos ganas de retomar nuestra relación, pero también nuestra comunicación, nuestras conversaciones, los momentos de disfrutar juntos que de repente se acabaron de un momento a otro", agregó.

Bajo esta misma línea, Verdier aseguró que ya está en sus planes agrandar a la familia

"Al poder verla en el llamado, siento que casi no hubo como una introducción de volver a conversar sobre la vida en pareja o algo de a poquito, sino que fue inmediatamente te amo, me quiero casar contigo, tengamos otro hijo", comentó muy contento.

Además, el hombre de 41 años aseguró que se convenció de que su relación merece una nueva oportunidad.

"Me hizo dar cuenta no solo de que era viable retomar la relación, sino que era algo que era lo que más me importaba a mí en mi parte personal, amorosa, y también que estaba dispuesto a sortear las dificultades que ocurrieran con el fin de poder resolver los problemas que nos aquejaban y poder estar juntos finalmente", cerró.

