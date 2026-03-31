Juan Pedro Verdier interrumpe final de Mundos Opuestos con propuesta matrimonial a Karen Paola

Juan Pedro Verdier y Karen Paola no solo cerraron una etapa: la reventaron en pantalla con un momento que dejó a medio Chile pegado al televisor durante la final de Mundos Opuestos.

Recién salido de su triunfo frente a Daúd Gazale, el uruguayo no se conformó con el título ni con el cheque. Con las cámaras encendidas y el rating en llamas, decidió robarse completamente la película con una jugada que nadie vio venir, marcando un final que terminó siendo más teleserie que reality.

Después de una prueba física brutal que lo dejó como ganador indiscutido, el exchico Mekano dio un giro inesperado: el dinero pasó a segundo plano y el show tomó un tono mucho más íntimo.

Justo cuando todo indicaba que los animadores cerrarían el programa como siempre, Verdier rompió el libreto sin pedir permiso y se lanzó directo a hablarle a Karen Paola, que estaba ahí mismo, en el set, sin imaginar lo que se venía.

"¿Cómo vamos a decir adiós todavía? Vecinos al límite puede esperar, quiero decir una cosa importante. Yo siempre hablo de Jesús y el amor, y ese amor me lo presentó mi esposa".

Con evidente carga emocional, Juan Pedro no se guardó nada y puso sobre la mesa su relación, dejando en claro que, pese a los años juntos, aún sentía que faltaba “ese” paso clave.

"Yo la amo mucho y nosotros llevamos muchos años juntos, pero nos falta un paso muy importante, que es estar juntos ante los ojos de Dios. Entonces yo le quería decir algo... Mi amor, quiero saber si te casarías conmigo ante Dios (...) te amo y eres la mujer que quiero tener toda mi vida", sentenció Verdier.

Entre lágrimas, shock y abrazos en vivo, Karen Paola dijo que sí, convirtiendo lo que debía ser una simple final de competencia en un momento cargado de dramatismo, romanticismo… y debate, que ya se perfila como uno de los episodios más comentados de la televisión chilena.

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