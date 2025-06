Juan Pedro Verdier confiesa que ocultó su quiebre con Karen Paola: "No podía decirlo"

En el primer capítulo del reality de Canal 13, Mundos Opuestos, Juan Pedro Verdier reveló detalles de su ruptura con Karen Paola.

El exchico Mekano, además confesó que mantuvo por un largo tiempo la apariencia de seguir en la relación.

“Para mí era muy doloroso ir al supermercado y que lo primero que me dijeran fuera ‘saludos a Karen Paola’, cuando ya no estaba con ella, pero no podía decirlo”, expresó Juan Pedro.

Luego, el participante de ‘Mundos Opuestos’ también relató cómo fue el proceso de hacer pública su separación.

“Justo me llamaron de un diario y les dije que sí, que estábamos separados. Ahí se hizo público, pero ya llevábamos seis meses distanciados”, explicó.

Por otro lado, Verdier se refirió al difícil momento que vivió, cuando atravesó una crisis psiquiátrica, en la cual contó con el apoyo de Karen, mientras se internó en una clínica de salud mental.

“Estuve internado 40 días en una clínica de salud mental, y ella estuvo a mi lado, eligió apoyarme igual", reflexionó sobre ese episodio.

"Y así, mil cosas más en 20 años juntos. Tras eso, en la vida aprendí que solo existe el presente; no hay pasado ni futuro”, cerró.

