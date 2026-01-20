Juan Pablo Queraltó no guardó silencio en “Fiebre de baile” y envió un emotivo mensaje a Diana Bolocco tras la muerte de su madre

Diana Bolocco dejó un vacío difícil de ignorar en los últimos días de Fiebre de baile. La animadora atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la partida de su madre, Rose Marie Fonck, el pasado 17 de enero.

Conmovida, la periodista anunció la noticia en sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción: "Vuela alto, mamita querida".

Recordemos que Fonck había librado una dura batalla contra el cáncer durante los últimos años, lo que hace que esta pérdida golpee aún más fuerte.

Las emotivas palabras de Queraltó

Durante la transmisión, Juan Pablo Queraltó, quien asumió la conducción principal del programa, aprovechó la instancia para enviarle apoyo público a su compañera: "De igual manera, también queremos enviarle un abrazo gigante a nuestra compañera y amiga Diana Bolocco, que ha sufrido la pérdida de su madre, Rose Marie Fonck. Diana, te queremos mucho. Esperamos muy pronto regreses a este lugar, a este estudio que tanto, tanto disfrutas", declaró.

El conductor de Sabingo no se quedó ahí y extendió su cariño a toda la familia Bolocco: "Un beso enorme a ti, a toda tu familia, a tus hermanos, en nombre de tus compañeros, en nombre de tu equipo y en nombre también de tus amigos. Te queremos mucho, Diana, un beso y un abrazo a la distancia", añadió.

En paralelo, el programa también dedicó espacio a solidarizar con las familias afectadas por los incendios en Ñuble y Biobío. Queraltó invitó a los televidentes a sumarse a la campaña de ayuda que lidera Chilevisión, demostrando que Fiebre de baile busca estar presente tanto para su público como para sus propios integrantes en momentos de crisis.

