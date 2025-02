Juan Pablo López hizo reír en el Festival con anécdotas de su niñez, de la vida cotidiana y se lleva las dos Gaviotas

Con una rutina que comenzó complicada por problemas con la luz en la galería, el comediante chileno Juan Pablo López logró ganarse al público de la Quinta Vergara a punta de sus problemas de pronunciar el español, el inglés, sus anécdotas sobre su vida escolar en San Antonio con un aplaudido chiste del "piojo" y de la vida cotidiana.

"Los cruceros ahora llegan a San Antonio, gringos haciendo el viaje de su vida y llegan a San Antonio", bromeó, causando largas risas en el público. "Preguntaron hace cuándo había sido el terremoto", remató.

"Me carga cargar combustible y que sea autoservicio", confesó, así como también le cargan las llamadas telefónicas de cobranza automatizadas, contó, relatando que siempre que le pedían confirmar el nombre, le terminaban colgando por flojera de la máquina. "Me carga que se hable siempre de los avances tecnológicos, que el cohete va al espacio, que ses devuelve solo, que vamos a conquistar otro planeta, que la inteligencia artificial... qué me importa la inteligencia artificial, ¿saben qué? Saquen un detergente bueno, una aspiradora buena", dijo generando risas y aplausos del público.

También se burló de los haters en redes sociales y de los psiquiatras, de los comerciantes chinos y cómo actúan como si no entendieran español cuando los fiscalizan. "¿Dónde se desquita uno? En los restaurantes chinos", dijo, porque los chilenos dejan la escoba en el mantel. "Nunca he visto fracasar un chino", reconoció: "Son tan exitosos los chinos que nunca he visto un chino manejando un auto chino".

A los 50 minutos recibió la Gaviota de Plata y con la gente gritando "oro, oro", le entregaron justamente aquel premio. Luego, siguió su rutina hablando sobre la dieta, la comida chatarra, el hacer ejercicio y todo lo que se publica en redes sociales sobre aquello. También bromeó con la apnea del sueño y cómo algunas parejas no los despiertan "para contar cuánto dura sin respirar".

PURANOTICIA