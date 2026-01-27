Juan Manuel Astorga será jurado de Viña 2026: la revancha tras su casi salida de Mega

El periodista y conductor del noticiero central de Mega, Juan Manuel Astorga, será parte del jurado del Festival de Viña del Mar 2026, marcando un importante reconocimiento en su trayectoria televisiva. La información fue confirmada por fuentes ligadas al canal y difundida por The Clinic.

La participación de Astorga en el certamen internacional se da exactamente un año después de que viviera uno de los momentos más complejos de su carrera, cuando fue desvinculado de Mega en medio de enroques de rostros en el matinal y el noticiero central, donde también figuraban Rodrigo Sepúlveda y José Antonio Neme. En ese contexto, incluso recibió el llamado “sobre azul” que oficializaba su salida.

Sin embargo, la situación dio un giro en 2025. Tras la salida del entonces director ejecutivo de Megamedia, Javier Villanueva, Astorga fue recontratado en marzo de ese año, retomando su rol como conductor del noticiero central y consolidándose nuevamente como uno de los rostros más queridos del canal.

Su regreso estuvo acompañado de importantes reconocimientos: ganó el premio a Mejor Rostro de Noticiero en los Premios Cordillera 2025 y lideró la Encuesta Cadem, donde alcanzó un 89% de aprobación, posicionándose como el comunicador mejor evaluado del país.

“El año partió conmigo despedido de Mega, y la recta final está así, ganándome este premio”, declaró Astorga en esa ocasión, subrayando que enfrenta las derrotas con dignidad y los triunfos con humildad.

Ahora, su incorporación como jurado del Festival de Viña del Mar, que se realizará entre el 22 y el 27 de febrero de 2026, aparece como la confirmación definitiva de su “revancha” profesional en la televisión chilena.

PURANOTICIA