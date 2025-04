Juan Carlos Valdivia entra a la política y postulará al Congreso en cupo DC

Después de años ligado a la televisión, Juan Carlos Valdivia, conocido como “el Pollo”, da el salto al mundo político. El animador anunció que será candidato a diputado en las elecciones de noviembre, postulando por el distrito 8 —que incluye comunas como Maipú, Estación Central, Quilicura y Cerrillos— a través de un cupo de la Democracia Cristiana, actualmente en manos de Alberto Undurraga.

En entrevista con Revista Sábado, Valdivia explicó que su decisión está motivada por una mezcla de convicciones personales y experiencias familiares, particularmente tras el cáncer de mama que enfrentó su esposa, la conductora Claudia Conserva, en 2022. “Ahí dije que debería correr por cuenta del empleador, que hay exámenes prohibitivos, que pueden salvar vidas, pero nada. Entonces pensé: ‘¿Sabes qué más? Hay que ir para allá. Hay que entrar’”, sostuvo.

Sobre su visión política, el comunicador aclaró que no milita en ningún partido y que su enfoque es más bien transversal. “Tengo ideas de izquierda, pero también de derecha en términos económicos. ¿Por qué hay que calificarse de tal lado o tal otro? Si la idea es buena, no me importa de dónde venga”, afirmó.

Respecto a su postulación a través del cupo DC, explicó que “no había otro cupo y no me gusta hacer política de ficción. En todo caso, yo soy independiente y no voy a ponerme a militar a estas alturas”.

Valdivia expresó que uno de sus principales intereses es fortalecer el centro político, argumentando que “la sensatez está en el centro. La demostración es que, con el voto obligatorio, en Chile se rechazaron ambas propuestas constitucionales. Yo rechacé las dos”.

Finalmente, subrayó su voluntad de “buscar acuerdos, unir voluntades, trabajar en equipo”, con la intención de aportar a una política menos polarizada y más constructiva.

PURANOTICIA