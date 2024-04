Joven periodista de TNT Sports ha sido blanco de críticas y amenazas tras chascarro que molestó a los hinchas de Colo-Colo

El periodista deportivo de TNT Sports, Felipe Cartagena, sufrió un lapsus mientras realizaba un despacho en vivo para el programa «Todos somos técnicos».

Luego que Cobreloa abriera la cuenta en el partido ante Colo-Colo en el estadio Monumental, el profesional de las comunicaciones hizo un enlace con el programa.

"1 a 0 lo gana Cobreleoa. Enmudecido el Mudo… el Monumental", dijo Cartagena, lo que generó risas, pero también críticas, considerando que el apelativo de "Mudomental" suele ser utilizado por los rivales de Colo-Colo.

A través de las redes sociales, algunos hinchas colocolinos mostraron su enfado con el reportero: "Periodista y reconocido hincha de la U, espero que TNT Sports no le dé más pega en partidos del Colo. Revisen su Insta y los comentarios burlescos que le puso like. Que no se le ocurra a este feo c… pisar el estadio", dijo uno.

Tras las críticas, con amenazas incluidas, Cartagena salió al paso de lo ocurrido: "Fue un error producto del vivo. Cuando Insaurralde convierte el 1 a 0 quise decir “enmudeció al Monumental” y me enredé con las palabras. Nunca hubo una mala intención y no tengo nada contra Colo-Colo. Espero lo entiendan", comentó.

Pero aún así le creyeron los hinchas albos, quienes volvieron a la carga: "Mentiroso cu… Ve tu Twitter lleno de RT de la U y aparte le pusiste me gusta a todos los comentarios en tu Insta riéndose de lo que dijiste. Jamás vuelvas a pisar este estadio de David Arellano. Colo-Colo se respeta", le dijo una hincha.

Finalmente el periodista reiteró que "banco la buena onda de algunos nomás, nada en contra de Colo-Colo, insisto. Entiendo la molestia, de verdad, y me banco las puteadas, pero las amenazas me parecen excesivas".

