Josué Bernal fue confirmado como nuevo integrante del reality «Palabra de Honor» de Canal 13.

El modelo y deportista español de 30 años es conocido en su país por participar en Mister España y por los realities de parejas «Hombres, mujeres y viceversa» y «La isla de las tentaciones».

Con su llegada, ya son diez los reclutas confirmados para el nuevo espacio de la estación tras Miguel “Negro” Piñera, Catalina Pulido, Marcianeke, Yuli Cagna, Victorio Bouvier, Mel Alcalde, Andrés Caniulef, Rubí Galusky y Sergio Rojas.

Josué manifestó que “me considero un alma libre, un chico aventurero, que me gusta disfrutar la vida al máximo. Me encanta la aventura, me encanta viajar, conocer gente nueva y experiencias nuevas”.

Canal 13 indicó que en su paso por los realities, Bernal conoció a Zoe Bayona, quien se convirtió en su pareja. Sin embargo, el hispano la perdió por mujeriego. “En «La isla de las tentaciones» me porté bien con ella, pero luego de que salimos de ahí me porté mal, y me quedé soltero. Mi perdición es la fiesta, soy un poco desordenado y disfrutón, me gusta demasiado pasarlo bien, y me encantan las mujeres. Al final creo que hay que ser también un poco malote en la vida, porque si no es muy aburrido”, reflexionó.

Consultado por las chicas que le gustaría ver en el programa, Josué señaló que “me gustaría que entre Gala Caldirola. Con ella coincidimos en un reality de España y nos llevamos muy bien, ella ya me seguía en redes y es una chica súper simpática. Sé que a ella yo le podría llamar la atención, porque no soy tonto y sé leer entre líneas, así que, si entra al reality, creo que uno de mis objetivos ahí sería conquistarla”.

(Imagen: @josue__bernal)

