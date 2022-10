José Miguel Viñuela y sentido mea culpa por corte de pelo a camarógrafo: “Yo mismo trunqué mi carrera”

La noche de este domingo, Canal 13 estrenará un nuevo episodio de su estelar “Todo por Ti”, donde Cecilia Bolocco mantendrá una íntima conversación con José Miguel Viñuela, quien recordará el complejo momento que enfrentó en “Mucho Gusto”, el que finalmente le costó la salida de Mega.

Lo anterior, ya que el querido animador abordó cuando le cortó el pelo a un camarógrafo en el estudio. “Existe una satanización de imagen, donde la gente está buscando quién se puede caer, y me tocó caerme a mí”, comenzó señalando.

“Puedo tener muchos defectos, pero no tengo ningún poder de nada, y para mí fue súper duro lo que pasó, porque me costó la salida de Mega, el canal que adoraba, donde pensaba que iba a terminar mi carrera”, añadió.

En esta línea, Viñuela aseguró que toda la responsabilidad sobre la “broma” del corte de pelo, recae en sus hombros. “Yo mismo trunqué mi carrera televisiva, me hago responsable de eso. Me hago tan responsable que al día siguiente me paré a pedir perdón solo en pantalla”, aseguró el comunicador.

Posteriormente, fue la propia madre de José Miguel quien acompañó a la exMiss Universo en pantalla, quien también quiso referirse al complejo momento. “Lo peor fue el corte de pelo. Lo vi tan destruido, porque José Miguel es una persona maravillosa, y ver como mamá las brutalidades que escribían de él, que lo acusaron como abusador, como abuso de poder, pisando a la gente, encontré que no lo merecía”, sentenció.

