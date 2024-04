José Miguel Viñuela confirmó que recibió un llamado para ingresar a la nueva temporada de «Top Chef VIP» de CHV

José Miguel Viñuela alzó la voz ante rumores de un supueso ingreso al programa «Top Chef VIP» de Chilevisión.

Fue en el programa «Tal cual» de TV+ que Raquel Argandoña le consultó al conductor si iba a ser parte de la nueva temporada del espacio culinario.

"Yo leí que ya estabas listo, y que las lucas estaban solucionadas", le preguntó la exintegrante de Canal 13 a Viñuela.

Bajo ese contexto, el exanimador de «Mekano» confirmó que recibió una llamada de Chilevisión.

"Voy a ser bien honesto. Me llamaron de «Top Chef VIP», y yo le dije a la periodista, que mi prioridad se llama «Tal cual». Siempre ha sido así", sostuvo.

Además, reconoció que para ingresar el programa propuso un alto monto para ingresar al programa: "Ella me dijo: 'No habría problema'".

José Miguel explicó su negativa ya que no le acomodaba el horario de grabación. "Era trabajar a las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Eso era toda la semana, más clases de cocina. Yo les dije que no podía porque tenía «Tal cual»".



Finalmente, el comunicador dijo que ahora es más importante el tiempo que el dinero. “Acá soy feliz. No sé si en otro canal sería tan feliz como lo soy hoy día, no sé si me dejarían ser como uno es acá. Eso es lo que la gente valora”.

(Imagen: @josemiguelvinuela)

PURANOTICIA