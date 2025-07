José Miguel Villouta acusó a Natalia Valdebenito de arruinar su carrera en televisión: "Instaló la idea de que yo era misógino y racista"

El animador José Miguel Villouta respondió con dureza a los recientes dichos de Natalia Valdebenito, acusándola de haber perjudicado seriamente su trayectoria en televisión.

La controversia surgió a raíz de un comentario hecho por la comediante en sus redes sociales, donde se refirió al comunicador diciendo que "está haciendo videos escondido mientras yo trabajo dando la cara".

Tras estos dichos por parte de la humorista, Villouta reaccionó a través de su blog personal, señalando que la palabra "escondido" revelaba una percepción ofensiva sobre su trabajo.

“Podría haber dicho que hago videos que nadie ve o que tengo una radio en mi pieza que nadie escucha, y habría sido exacto. Pero eligió decir ‘escondido’, lo que demuestra su visión distorsionada e imbécil de la realidad”, escribió el exconductor.

Luego, recordó el vínculo que ambos compartieron en el pasado y la acusó de haber saboteado su carrera profesional.

Según el comunicador, mientras él fue una pieza clave en el impulso de la carrera humorística de Valdebenito, ella habría respondido iniciando una campaña que terminó por dañar gravemente su imagen pública.

“Sin que yo le hiciera nada —cómo iba a hacerlo si la amaba y admiraba—, invitó reiteradamente a personas a su programa para instalar la idea de que yo era misógino y racista”, señaló Villouta, quien señaló que todo pudo haberse originado por un desafortunado tweet que él publicó sobre gustos literarios.

El animador lamentó que, a raíz de ese episodio, su carrera de 20 años fue arruinada.

“Una carrera que, siendo gay, tuve que construir esforzándome el triple y recibiendo mucho menos que mis pares”, concluyó.

EL DIFÍCIL MOMENTO ECONÓMICO DE VILLOUTA

Bajo este mismo contexto, José Miguel Villouta también se refirió al difícil momento económico y emocional que ha estado atravesando durante estos últimos años.

Bajo esta línea, el animador reveló que llegó a pasar seis meses sin poder sonreír por la pérdida de dos dientes, y que ni siquiera podía costear unos lentes.

“No puedo ayudar a mi madre viuda y estamos vendiendo la casa porque se nos acabó el dinero. No tengo idea de qué será de mí cuando tenga 60 años. No tengo dónde caerme muerto”, confesó el comunicador en su blog.

Villouta relató además que todo esto le ha dejado una profunda huella emocional, marcada por el aislamiento: “Lo que me dejó con estrés postraumático no fue lo que se dijo, sino la soledad brutal que vino después. Ningún amigo me defendió”.

Finalmente, Villouta aseguró que además “todos dejaron de llamarme” y las amistades cercanas, principalmente mujeres, desaparecieron sin explicación.

