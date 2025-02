José Luis Repenning fue víctima de una estafa: Pagó por una cabaña en Maitencillo, pero se trataba de un sitio eriazo

Lo que debían ser unos días de relajo junto a sus hijos, terminó convirtiéndose en una dura experiencia para el periodista y animador de Canal 13, José Luis Repenning, quien fue estafado el fin de semana recién pasado en Maitencillo, comuna de Puchuncaví.

Buscando alojamiento en la el litoral norte de la región de Valparaíso, el comunicador ingresó a la app Booking, donde encontró una cabaña que satisfacía las necesidades que tenía para estar con sus hijos durante el sábado 15 y el domingo 16 de febrero.

Así es como hizo un acuerdo directo con el arrendador de la cabaña: "Pensé que esta es una empresa seria y supongo que chequearán quién publica en su plataforma", señaló a LUN el conductor del matinal «Tu Día» de Canal 13.

Así es como el arrendador le pidió que le depositara el 50% del arriendo para generar la reserva, indicándole que era la única manera de asegurarla.

Tras efectuar el pago y comenzar el viaje a la región de Valparaíso, Repenning se dio cuenta que todo estaba mal: "Cuando iba en camino para allá, este gallo me dejó de responder. Le pedí que me enviara la dirección y nada", sostuvo.

Las dudas terminaron por convertirse en realidad cuando detecta que la dirección de la supuesta cabaña era en realidad un terreno desocupado: "Al final vi la ubicación en la aplicación y cuando llegué, me di cuenta que era un sitio eriazo", dijo.

Respecto al uso de la app Booking, Repenning comentó que "nunca había arrendado una cabaña por ahí, y en este caso es distinto, porque tuve que hacer el trato directo con el arrendador. Yo confié y al final salí perdiendo".

Acerca de si iba a iniciar acciones para dar con el autor de esta estafa en Maitencillo, el periodista puntualizó que "tengo los datos de la persona a la que deposité. No sé si servirá de mucho, pero de todas formas me voy a poner en contacto con el equipo de la plataforma, para que este gallo no siga estafando a más personas, y para ver si tienen algún tipo de política de devolución, porque igual es plata".

"El fin de semana me dediqué a estar con mis niños, pero esta semana ya pretendo poder levantar un reclamo de forma oficial", sentenció.

