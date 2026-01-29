José Antonio Raffo entrega detalles sobre su larga relación con Lux Pascal: “Me enamoré de ella al toque”

José Antonio Raffo rompió el silencio sobre su larga relación con Lux Pascal, poniendo fin a los rumores de quiebre que circulaban en redes y farándula. El actor, que lleva casi 15 años junto a la también actriz, se abrió en el podcast Hopecast sobre los detalles más íntimos de su historia de amor.

Raffo recordó los inicios de la relación, cuando ambos eran apenas unos adolescentes en la escuela de teatro: "Entramos y me enamoré de ella altoque. Yo tenía 19 años recién cumplidos y la Lux tenía 18, éramos unos pendejos, así que no entendíamos ninguna huea", confesó, dejando en claro que el amor surgió rápido y con intensidad.

El intérprete también destacó la velocidad con la que surgió el romance: "Entramos en marzo y yo en abril le estaba pidiendo pololeo, imagínate la cantidad de tiempo que ha pasado, vamos a cumplir 15 años".

Sobre la clave de su relación duradera, Raffo no dejó espacio para dudas: "Mi experiencia en pareja ha sido un largo matrimonio. Yo creo que si tú no eres amigo de tu pareja, es muy difícil que esa cosa prospere".

El actor también abordó cómo han mantenido el vínculo a distancia, mientras Pascal está en Estados Unidos desarrollando su carrera y él sigue en Chile: "Tiene que ver en un 100% con la historia que nosotros tenemos, la relación que hemos formado, la profundidad de la fraternidad que tenemos, la pureza de la confianza".

Finalmente, Raffo cerró con un mensaje contundente sobre la honestidad como base de su amor: "De cierta forma, a mí lo único que me importa es que te quiero y que estoy comprometido con que, si te dejo de querer, te lo voy a decir, y confío además en que al revés es igual, entonces no hay tiempo perdido cuando todo está fundamentado en la verdad".

Entre confesiones nostálgicas y reflexiones sobre el amor, Raffo demuestra que su romance con Lux Pascal es una de las relaciones más sinceras del mundo del espectáculo.

PURANOTICIA