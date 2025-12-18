José Antonio Neme tras la salida de Fran García-Huidobro de Mega: “Me da pena, la verdad”

Este 2025, Mega había apostado fuerte por una dupla tan filosa como comentada: José Antonio Neme y Fran García-Huidobro, quienes rápidamente se robaron las miradas tras debutar en los espacios satélite del Festival de Viña y consolidar su química en Only Fama y Only Friends.

Por eso, la renuncia de Fran al canal, conocida esta semana, no pasó desapercibida y obligó a Neme a referirse públicamente a la salida de su partner televisiva.

El animador de Mucho Gusto no esquivó el tema y en Hay Que Decirlo de Canal 13 entregó su honesta opinión.

"Me imagino que tiene una mejor oferta. Yo creo que así se mueve la industria, así nos movemos todos (...) Creo que lo estaba pasando bien en Mega, pero si viene alguien y te ofrece algo mejor, o sea, pero la respuesta se da sola. Vuelve también a equipos con los cuales ha trabajado o espacios que conoce muy bien, y donde lo hace muy bien", señaló Neme.

Pero más allá del análisis laboral, el periodista también dejó ver el lado más emocional de la abrupta separación televisiva, reconociendo que la salida de García-Huidobro lo golpeó más de lo que muchos pensaban.

"Me da pena, la verdad. Yo le tomé mucho cariño, lo pasábamos muy bien, tenemos un sentido del humor bien parecido, y la voy a echar mucho de menos, pero si ella lo va a pasar mejor...", cerró Neme.

