José Antonio Neme sorprende al subir a bailar con Gloria Estefan en Viña 2026

Un momento inesperado marcó la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026 cuando el periodista José Antonio Neme subió al escenario durante el show de Gloria Estefan.

El episodio ocurrió mientras la artista interpretaba el tema “Cuba libre”, instante en que Neme no pudo contener el entusiasmo y decidió sumarse al espectáculo en la Quinta Vergara.

Lejos de incomodarse, Gloria Estefan lo recibió con los brazos abiertos, invitándolo a bailar y transformando el momento en una escena espontánea que encendió al público presente.

La efusividad del periodista fue tal que incluso se quitó el abrigo en pleno baile, desatando aplausos y risas entre los asistentes.

El improvisado dúo generó una inmediata reacción en redes sociales, donde usuarios destacaron la naturalidad del momento y lo calificaron como uno de los instantes más memorables de la noche.

El episodio reflejó el ambiente festivo que caracterizó la presentación de Estefan, marcada por la cercanía con el público y la energía latina que dominó el escenario.

Con esta aparición sorpresa, José Antonio Neme protagonizó un momento viral que reafirma que en Viña del Mar lo inesperado también forma parte del espectáculo.

PURANOTICIA