José Antonio Neme sorprende al hablar de su vida amorosa: mantiene una relación de nueve años

José Antonio Neme se refirió abiertamente a su estado sentimental y sorprendió al confirmar que mantiene una relación estable desde hace nueve años. El periodista y animador entregó los detalles en una reciente entrevista con la revista Pelle Home.

“Muy bien. Tengo una relación de 9 años y vivimos juntos”, señaló el conductor de Mucho Gusto, dejando en claro que atraviesa un momento de tranquilidad y estabilidad también fuera de lo profesional.

Neme explicó que prefiere no exponer a su pareja, ya que no pertenece al mundo de la televisión. “Llevamos vidas muy distintas, él no tiene nada que ver con la TV, y lo respeto”, comentó, destacando además que la amistad y el respeto son pilares fundamentales de su vínculo.

El animador valoró la solidez de la relación, asegurando que ambos cuentan con la confianza necesaria para desarrollar proyectos personales, incluso cuando no siempre comparten tiempos o viajes. “Estoy contento y tranquilo. Tengo una relación suficientemente sólida”, afirmó.

PURANOTICIA