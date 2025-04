José Antonio Neme se sinceró con polémico sueño laboral: "Me hubiera gustado ser actor porno"

El periodista José Antonio Neme entregó detalles de su vida privada y de sus sueños.

En una conversación con La Cuarta, el comunicador habló sobre la trayectoria de su carrera, y además hizo una polémica confesión.

"Me habría gustado ser actor porno. Soy súper desinhibido... Ahora, creo que tengo también una visión media ideal del mercado del porno, que yo creo que es un poquito más duro de lo que uno se imagina", reveló Neme.

"Porque no sé si pagan tan bien, no sé si es todo tan ideal, sexual y sexy. Porque son jornadas larguísimas, los actores porno a veces son adictos a una serie de sustancias, jajaja, o sea, tampoco tienen una vida (ideal)...", agregó.

"Yo lo digo desde la estupidez y la fantasía. Claro, hoy uno con un teléfono también puede ser actor porno, con estas páginas de Arsmate u Onlyfans no es necesario salir de tu casa para generar contenido... ¡A esta edad no me metería! No, qué patético, ya pasó la vieja", manisfestó el periodista.

FUTURO LABORAL DE NEME

Además, José Antonio también habló sobre su futuro laboral, donde el medio le consultó sobre su disposición para trabajar en otro matinal en unos años más.

Pese a que tiene contrato con Mega hasta 2029, Neme no está seguro si se ve en el matinal por tanto tiempo.

"Ay, no sé si me veo tres años más en el matinal... Ahora estoy haciendo algo más de nicho con Julio... Bueno, tengo contrato con el canal cuatro años, así que me queda un buen rato acá. Tampoco voy a empezar a pensar ahora lo que haré en cuatro años. No tiene sentido", confesó Neme

"Pero tengo que darle una vuelta. Como tengo contrato hasta el 2029, no es mucho lo que pueda hacer. Por ahora, trataré de dar lo máximo acá, que es lo que me invita a hacer la realidad. Y después veremos", afirmó el comunicador.

"A veces he tenido la fantasía de poner un negocio, dedicarme a la joyería, que me gusta mucho, con una amiga.... Pero, bueno, esperemos, tengo un contrato largo, bueno y que me demanda harta dedicación, y creo que lo más responsable es concentrarme en eso, y ya en dos o tres años más veré qué hacer", cerró José Antonio Neme.

