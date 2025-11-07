José Antonio Neme se sincera y explica por qué no está en sus planes animar el Festival de Viña del Mar: “No tengo por qué ocultarlo…”

Aunque muchos en la interna de Mega ya lo ven como el “sucesor natural” de Rafael Araneda, José Antonio Neme fue tajante al aclarar que no está entre sus planes animar el Festival de Viña del Mar, al menos por ahora.

Y es que el periodista no da abasto con su apretada agenda: tres programas al aire —Mucho Gusto, Only Fama y Only Friends— lo tienen como uno de los rostros más potentes del canal. Por lo mismo, no pocos pensaban que su salto a la Quinta Vergara era solo cuestión de tiempo.

Pero Neme bajó la intensidad de los rumores y puso paños fríos al asunto.

En una conversación con Plan Perfecto, Neme señaló: “No tiene sentido cambiar al Rafa que es lo máximo (...) Si quisiera animar el Festival de Viña lo diría, no tengo por qué ocultarlo (...) pero la verdad es que no está dentro de mi abanico de cosas que me gustaría hacer”.

Además, el comunicador fue claro al señalar que solo aceptaría el desafío si Mega se lo pide como parte de sus deberes profesionales, y no por ambición propia.

“Si en algún momento el canal me lo pidiera y tengo que hacerlo, lo voy a hacer y trataría de hacerlo lo mejor posible, pero no es mi deseo personal”, remató el animador de Mucho Gusto, dejando claro que por ahora, su foco está en otros proyectos.

