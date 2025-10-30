José Antonio Neme rompe el silencio tras escándalo de su padre con Harold Mayne-Nicholls: “La familia uno no la elige”

Antonio Neme Fajuri, padre del periodista José Antonio Neme, fue protagonista de un verdadero escándalo en el Country Club de La Reina, luego de un encontrón con el candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls.

Según trascendió, el exconcejal y el expresidente de la ANFP se enfrascaron en una discusión que habría pasado de las palabras a los empujones, dejando atónitos a los presentes del exclusivo recinto capitalino.

La pelea no sería nueva: todo tendría su origen en una vieja herida del pasado, cuando en 1998 Mayne-Nicholls denunció a Neme Fajuri por una reventa de entradas durante el Mundial de Francia. Al parecer, los años no lograron calmar las tensiones.

Tras destaparse la polémica, el equipo de Que te lo Digo se comunicó con José Antonio Neme para conocer su versión sobre el altercado que involucra a su padre y al exdirigente deportivo.

El conductor de Mucho Gusto no esquivó el tema y entregó su postura sobre el impasse familiar que ya está dando de qué hablar.

“La familia uno no la elige, sino que uno la administra, la soporta, la acepta, y eso vale para todo”, señaló el periodista.

"Yo no sé cómo fueron las cosas, he estado trabajando todo el día y con mi papá hablo muy poco. Si fue como dices que fue, me parece triste, lamentable, vergonzoso. Creo que las cosas no se resuelven así, menos después de tanto tiempo. Al menos no es mi manera", agregó José Antonio.

"A los papás uno no los escoge, le toca, como uno también le toca a los padres. Y además, las responsabilidades morales y, por cierto, las procesales o judiciales, son personales", cerró el comunicador.

