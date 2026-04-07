José Antonio Neme rompe el silencio por millonaria oferta de Chilevisión: "Es un tema delicado"

José Antonio Neme rompió el silencio y lo hizo en medio de las especulaciones que lo tienen en el centro de la polémica. El rostro de Mucho Gusto salió al paso de los insistentes rumores que lo empujan directo a Chilevisión, luego de que en Zona de Estrellas lanzaran la bomba: una oferta que bordearía los 400 millones de pesos al año, con un sueldo mensual que superaría los 30 millones.

Lejos de esquivar el tema, Neme decidió enfrentar la polémica en un live de Instagram junto a la tarotista Latife Soto. Sin confirmar ni desmentir los millonarios números que soltó Paula Escobar, el animador dejó claro que hay mucho más en juego que solo plata: lealtades, vínculos y una historia construida en su actual canal.

"Quiero hacerme cargo de muchos rumores que hay respecto a mi persona... La verdad es que todos me empezaron a buscar para saber si yo voy a dejar Mega. Es un tema delicado. Tú sabes que yo tengo una conexión con el canal, con el proyecto, con Karen (Doggenweiler) especialmente, muy potente. Dejarlo no es fácil... Efectivamente, a veces hay otros proyectos interesantes, que pueden ser desafiantes", confesó el animador.

"Quiero decirle a la gente que está viendo una exclusiva: estoy muy tranquilo, estoy en paz, sereno. No estoy ansioso para nada... Lo importante es que uno esté bien, tranquilo, que se sienta valorado, querido, acompañado, bien pagado. Todos tenemos nuestro precio, yo tengo mi precio... Yo creo que vamos a tener que ponernos a reflexionar", concluyó el periodista.

Así, mientras los rumores siguen creciendo, la gran pregunta es si realmente el periodista se quedará en Mega o no.

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