José Antonio Neme reveló millonaria cifra que le ofreció TVN

El conductor del matinal "Mucho Gusto'', José Antonio Neme, reveló una inesperada propuesta laboral que recibió de Televisión Nacional de Chile. La confesión surgió durante una discusión sobre sueldos controversiales en el programa del día martes.

Mientras el panel analizaba la polémica en torno al salario de Marcela Cubillos como docente en la Universidad San Sebastián, Neme aprovechó para compartir su experiencia personal con una oferta laboral.

"Me llamaron una vez de Televisión Nacional de Chile, y me pusieron sobre la mesa un contrato bastante millonario", afirmó Neme, y agregó que "Yo les dije 'no me voy a ir a TVN a cobrar ese sueldo porque no corresponde', lo desclasifiqué, punto".

Según José Antonio, el acercamiento ocurrió hace aproximadamente un año y medio.

"Me dijeron 'nos gustaría que volvieras a TVN', y contesté 'yo gano esto, pero la verdad es que ustedes no pueden pagar eso'". afirmó.

"No me lo pueden pagar, yo no le voy a cobrar a Televisión Nacional de Chile, que está quebrado y no tiene plata, un sueldo de estas características, no corresponde", relató el periodista.

La revelación generó reacciones entre sus compañeros de panel, incluyendo a Karen Doggenweiler, quien le advirtió sobre las posibles repercusiones mediáticas de su confesión.

