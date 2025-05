José Antonio Neme no se presentará en Only Fama tras polémica pelea con Sergio Rojas: revelan el motivo de su ausencia

Hace pocos días, José Antonio Neme, se vio involucrado en un polémico intercambio de palabras, luego de arremeter en contra de Sergio Rojas y los demás panelistas del Que te lo digo.

Todo esto, bajo el contexto de que el periodista de Zona Latina, acusara a Neme que supuestamente mantenía una deuda con la diseñadora Wendy Pozo.

El panel del programa de farándula, aseguraba que todo sucedió luego de una sesión de fotos para la revista Sarah en el año 2023, donde el periodista de Mega se habría quedado con unas prendas que le fueron facilitadas para realizar las fotografías profesionales.

Después de estas declaraciones, el periodista de Mega, no dudó en contactarse con el programa de Zona Latina, desmintiendo esta situación, donde dijo de una forma bastante alterada de que todo lo que se estaba diciendo en el programa era mentira y lanzó sus dardos contra Rojas.

“Esto no se los voy a aguantar, que ustedes levanten una estupidez como esta para ensuciar, me parece una canallada, y te lo digo honestamente y no te contesto nunca más”, expresó enojado.

“¡Ustedes van a matar la farándula! ¡Y yo no me voy a prestar nunca más para tus estupideces! ¡¿Entendiste?! ¡Porque conmigo no vas a jugar ni te vas a reír como te has reído de toda la gente! ¡¿Me entendiste?!”, decía Neme.

LA AUSENCIA DE JOSÉ ANTONIO NEME EN ONLY FAMA

Tras todo este polémico escándalo, se dio a conocer que el rostro de Mega no estará presente la noche de este viernes en el programa de farándula, Only Fama.

Su presencia en el espacio de conversación era muy esperada, ya que podría haberse referido al tema, pero finalmente Neme no estará presente.

Según el medio Fotech, el periodista no se presentará debido a unas vacaciones programadas, y que su ausencia no está relacionada con lo ocurrido en Que te lo digo.

