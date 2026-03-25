José Antonio Neme explota en vivo por alza de bencinas y lanza dura crítica al Gobierno: “Que me traten de comunista, leninista…”

El fuerte golpe al bolsillo que traerá el histórico aumento en el precio de las bencinas desde este jueves 26 de marzo no solo encendió las alarmas en los hogares, sino que también desató una ola de críticas en televisión.

Y, como era de esperarse, José Antonio Neme no se quedó callado y lanzó un descargo que rápidamente encendió el debate.

En pleno matinal Mucho Gusto, el periodista apuntó directamente contra el Gobierno y su manejo económico, cuestionando sin filtro lo que considera una incoherencia entre el discurso y las medidas concretas que afectan a la clase media.

“No hay un relato que tenga sentido para la clase media, hay señales en este relato que no conversan“, partió diciendo Neme, visiblemente molesto.

Pero no se quedó ahí y profundizó en lo que, a su juicio, son contradicciones difíciles de justificar: “El desgravamen de la integración del sistema tributario, la reintegración del sistema de capitales, la baja del impuesto corporativo, la reducción del IVA a la vivienda y además, este Gobierno -lo digo con sin insultos y con todo el cariño del mundo y deseándole que le vaya bien-, llegó al poder con el compromiso de sacar a los parásitos del Estado y hacer recortes sustantivos en materia de aparato público, y parten por el combustible. Yo no lo entiendo”.

Lejos de suavizar el tono, el comunicador anticipó las críticas que podría recibir por sus palabras, pero dejando claro que no piensa retroceder.

“Puede ser que me traten de comunista, leninista, marxista, trolista, de Corea del Norte, hagan lo que quieran... Aquí hubo una promesa de campaña de decir, ‘vamos a auditar y a manejar con responsabilidad finanzas públicas partiendo por recortar toda la grasa del Estado’. Y la primera notificación que tenemos es que se va a cortar un sistema que de cuando en cuando funciona en beneficio de la clase media. No lo entiendo“, cerró el periodista

PURANOTICIA