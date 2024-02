José Antonio Neme estaría atravesando complejo escenario laboral: “No da más”

Un complejo momento estaría atravesando el animador José Antonio Neme, lo que tendría relación directamente con la carga laboral que enfrenta en Mega, situación que inlcuso ya le habría traído secuelas físicas.

Lo anterior, ya que según desclasificaron en el programa de Zona Latina “Que te lo Digo”, el conductor del matinal “Mucho Gusto” estaría completamente agotado, lo que lo habría llevado a tomar una drástica decisión.

“No da más, está cansado e incluso está más delgado. Se le ve que está ojeroso, que no da más en pantalla. Él requiere un respiro y eso es lo que él me plantea ayer, cuando converso con José Antonio Neme. Dice ‘estoy súper cansado. No doy más’”, expuso el periodista Luis Sandoval.

“Me revela una decisión que es irreversible, una decisión que yo sé que la gente va a decir, ‘pero cómo’. Me cuenta de forma exclusiva que estará un mes fuera de pantalla de Mucho Gusto y fíjense que justo en marzo, cuando comienza el cambio de programación cuando los canales tiran toda la carne a la parrilla, cuando comienzan las nuevas temporadas, cuando llegan los panelistas nuevos. Cuando todo cambia, José Antonio Neme no estaría presente. Va a estar todo marzo fuera”, añadió el profesional.

Sin embargo, desde Mega aseguraron en conversación con FMDos que el tiempo fuera de pantalla que pasará Neme tiene relación directa con sus vacaciones establecidas por contrato, las que ya estarían agendadas hace meses para el mes de marzo, descartando de plano un “estrés laboral” por parte del conductor de “Mucho Gusto”.

PURANOTICIA