José Antonio Neme enfrenta ofensivo ataque en redes y sus seguidores estallan en defensa: “Oye colipato…”

Parece increíble, pero en pleno 2025 todavía hay gente que vive del odio barato. Esta vez la víctima fue José Antonio Neme, el periodista de Mega que no teme mostrar cómo es y cómo ama. Y como era de esperarse, eso molestó a algunos.

El polémico comentario llegó desde la cuenta de X de un usuario llamado Miguel Millanguir, quien escribió sin filtros: "Oye colipato Neme, ya amaneciste, con tu pequeño cerebro, conectado a tu trasero desvensijado..."

Lejos de dejar pasar la agresión, Neme compartió el polémico mensaje en su Instagram, y rápidamente se desató un debate entre quienes lo apoyan y los que solo disfrutan el drama.

Entre los seguidores más leales surgieron respuestas como: "José Antonio tienes el apoyo de mucha gente que nos sentimos representados por tu persona", "No amerita una sola palabra de mi cerebro", "No hagas caso de un comentario tan desubicado" y "A palabras necias, oídos sordos".

El episodio deja en claro que, aunque algunos insistan en sembrar toxicidad en redes, otros están dispuestos a ponerle freno con apoyo y solidaridad. Y en el mundo del espectáculo, este tipo de enfrentamientos nunca faltan.

PURANOTICIA