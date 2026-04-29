José Antonio Neme encabeza el ranking de los rostros más reconocidos de la televisión chilena

La consultora Cadem volvió a ponerle cifras a la popularidad televisiva con una nueva edición de su encuesta 5C, y el resultado dejó a más de alguno boquiabierto en el mundo del espectáculo.

El listado de los rostros más reconocidos de la TV chilena no tuvo grandes sorpresas en la cima, aunque sí confirmó jerarquías que siguen firmes en pantalla. José Antonio Neme de Mega encabeza el ranking con un contundente 93% de reconocimiento. Muy cerca aparece su compañera en "Mucho Gusto" y actual animadora del Festival de Viña, Karen Doggenweiler, con un 90%. El podio lo cierra Julio César Rodríguez, recientemente incorporado a Mega, con un 89%, consolidando así a tres figuras omnipresentes en la pantalla abierta.

Pero el dato que encendió el análisis está en otra parte: la evaluación positiva. Ahí, el liderazgo cambia de tono y deja a la audiencia mirando con otros ojos. El periodista Ramón Ulloa de Canal 13 se quedó con el primer lugar con un 83%, seguido por Eduardo Fuentes de TVN con un 80%. Más atrás, y ya generando contraste con su alto nivel de reconocimiento, aparecen Neme y Doggenweiler con un 73% y 70%, respectivamente, mostrando que ser conocido no siempre es sinónimo de aprobación.

En el apartado de los cinco rostros más reconocidos en la televisión chilena, el panorama quedó así:

José Antonio Neme (93%)

Karen Doggenweiler (90%)

Julio César Rodríguez (89%)

Soledad Onetto (88%)

José Luis Reppening (81%)

PURANOTICIA