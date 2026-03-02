José Antonio Neme dejó Viña del Mar de urgencia por su perro que “está luchando por sobrevivir”

En plena resaca festivalera y mientras el glamour todavía brillaba en la Ciudad Jardín, el animador de Mucho Gusto, José Antonio Neme, vivía un drama muy lejos de las cámaras y la alfombra roja del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Porque mientras el certamen entraba en su recta final, el periodista tuvo que desaparecer abruptamente y viajar de urgencia a Santiago. ¿La razón? La crítica situación de Frodo, uno de sus perros, que hoy pelea por su vida.

Fue el propio Neme quien destapó la angustiante escena en conversación con Las Últimas Noticias (LUN), donde no escondió la gravedad del momento. "Está luchando por sobrevivir", confesó, antes de revelar la drástica decisión que tomó el jueves pasado: "Dejé todo tirado porque había que intubarlo. Y viajé a Santiago para organizar todo".

El diagnóstico no es alentador. El animador explicó que el estado de Frodo es "reservado" y que sufrió una pancreatitis "que se complicó un poco".

Hoy, el perro permanece en coma inducido, en una batalla que tiene a su dueño completamente enfocado en la clínica y no en las luces del espectáculo.

El golpe es aún más duro considerando que Neme ha enfrentado la muerte de tres de sus perros en los últimos dos años. Una seguidilla de pérdidas que convierte este nuevo episodio en un doloroso déjà vu para el rostro televisivo.

Mientras en pantalla se habla de rating y futuros proyectos, en la vida real el conductor atraviesa una de sus semanas más complejas.

PURANOTICIA