José Antonio Neme da el salto a la actuación: debutará en la nueva teleserie nocturna de Mega

Una inesperada noticia sorprendió a la audiencia de "Mucho Gusto", luego de que el periodista y conductor, José Antonio Neme, confirmara su participación en la próxima teleserie nocturna de Mega, "Reunión de Superados", que se estrenará el próximo 23 de septiembre.

El anuncio se dio en medio de una distendida conversación con los actores Francisco Reyes y Diego Muñoz, quienes visitaron el matinal para promocionar la ficción. Fue precisamente Reyes quien reveló, entre risas, que Neme se sumará al elenco, lo que fue confirmado por el propio periodista, quien entregó algunos adelantos sobre este nuevo desafío actoral.

Se trata de la primera incursión de Neme en una producción dramática, lo que ha generado curiosidad y expectativa entre los seguidores del canal.

"¿Dónde está José Antonio? ¿Cómo voy a llamarlo yo ahora? ¿Colega?", señaló Reyes entre risas.

"¡Mis colegas!", respondió Neme con felicidad.

Luego, el comunicador sentenció que se tomó este gran desafío con mucho entusiasmo.

"Bueno, estoy trabajando un personaje... ¡Hay de todo! Si el director lo pide, hay que hacerlo", señaló el conductor de "Mucho Gusto".

ADELANTOS SOBRE SU PARTICIPACIÓN

Bajo esta misma línea, José Antonio Neme, entregó divertidos adelantos sobre su participación en Reunión de Superados.

Durante su intervención en el matinal Mucho Gusto, el periodista comentó algunas de las escenas que marcarán su debut actoral, adelantando que varias de ellas buscarán provocar risas en la audiencia.

Entre los momentos más llamativos, destacó una escena que incluye a un integrante muy especial de su círculo familiar, lo que promete sumar un toque personal y humorístico a su participación en la ficción.

"Tengo muchas escenas con mi perrita, de hecho. Y hay una escena donde estamos con Pancho Reyes, en que yo le paso un perro. Y Pancho grita: '¡No, no, me da nervio!'", señaló el periodista.

"Claro, tenía que arrancarme de José Antonio, fue muy divertido", añadió Francisco Reyes.

Bajo esta misma línea, Neme habló sobre una de las escenas más comentadas, que será su participación en un evento social que no termina bien.

"Yo tengo pésimos recuerdos de esa fiesta, encuentro que fue una ordinariez todo lo que pasó. Me invitaron a mí, a una fiesta pituquísima, una amiga personal que está casada con el caballero acá (refiriéndose al personaje de Paloma Moreno). Yo llegué con la mejor intención y fue espantoso. ¡Terrible!", adelantó sin revelar más información.

Finalmente, el comunicador señaló que: "Oye, pero ¡está entretenido! Yo lo pasé súper bien".

